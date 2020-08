Z izjemo Kopra in Gorice, ki sta se uvrstila v prvo ligo, se je sezona v drugoligaški konkurenci za večino udeležencev končala z grenkim priokusom. Spomnimo, da so tekmovanje zaradi epidemije koronavirusa v začetku marca sprva prekinili, po odločitvi izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije pa ga maja po le 20 odigranih krogih od 30 končali brez razglasitve zmagovalca. Najkrajšo sta zaradi tega potegnila Rogaška in Dravograd, ki sta se preselila v tretjo ligo, odločitev pa so z nezadovoljstvom pospremili tudi Radomljani, saj so sezono sklenili le točko za drugouvrščeno Gorico. »Občutek po informaciji, da se bo tekmovanje predčasno končalo, je bil zelo boleč. Z našega stališča lahko trdim, da se počutimo opeharjene in oškodovane. Zaostanek za vodilnim dvojcem je bil ulovljiv. Bili smo pripravljeni in v dobri formi,« je pred časom dejal trener Radomelj Oskar Drobne.

Pokalni polfinalist se bo bržkone tudi letos spogledovali z vrhom, kjer bo imel močno konkurenco v nekdanjih prvoligaših Triglavu in Rudarju. Kranjčane bo med elito v najkrajšem možnem času poskušal vrniti dolgoletni pomočnik Anteja Šimundže pri Muri Damjan Gajser, ki se bo prvič preizkusil v vlogi glavnega trenerja članskega moštva. »Za mano je lepa izkušnja pri Muri, zdaj pa je čas, da stopim na samostojno trenersko pot. Cilj je ekspresna vrnitev med prvoligaše in v tej smeri bo potekala tudi selekcija igralskega kadra,« zatrjuje Damjan Gajser. Po številnih spremembah so posegli tudi v Velenju, kjer bodo prvič po letu 2008 znova spremljali drugoligaške dvoboje. V novo sezono jih bo popeljal trener Almir Sulejmanović, ki je knape vodil v predlanski sezoni, od kluba pa so se poleg njegovega predhodnika Domna Beršnjaka med drugim poslovili Dominik Radić, Mićo Kuzmanović, Aljaž Krefl in Adam Vošnja.

Novinca v tekmovanju sta tudi Primorje in Šmartno, ki sta imela pri uvrstitvi v višji rang tekmovanja pomoč nekdanjih slovenskih reprezentantov. Šmarčanom, ki so še lansko pomlad igrali v četrtem rangu slovenskega nogometa, je jeseni pomagal Zoran Pavlović, medtem ko Ajdovce od decembra 2018 dalje trenira Andrej Komac. »Zavedamo se, da je druga liga zelo zahtevna in treba se bo čim hitreje prilagoditi. Klub je pripravljen na nov velik izziv, skupni cilj pa je postati stabilen drugoligaš. Kaj bo prinesla prihodnost, ne vemo, ampak dejstvo je, da bo Primorje predstavljalo dodatno popestritev drugoligaškega tekmovanja in posledično slovenskega nogometa,« je prepričan Andrej Komac.