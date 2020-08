Mestna občina Ljubljana išče cenovno najbolj ugodnega izvajalca, ki bo uredil novo vrtičkarsko območje v parku Muste pri Štepanjskem naselju, in sicer na območju med kolesarsko in pešpotjo ob Ljubljanici ter kolovozom od Pesarske do Trpičneve ulice. Vrtičkarsko območje bosta sestavljali dve zemljišči, ki se bosta stikali z ožjim pasom, na območju enega pa okoliški prebivalci že pridelujejo vrtnine na divjih vrtičkih, kot jih poimenujejo v razpisni dokumentaciji.

V Mustah bo izbrani izvajalec moral očistiti površini obeh delov območja, urediti 64 vrtičkov ter med njimi poti in dostope. Okoli vrtičkarskega območja bo dvometrska ograja, ob njej pa bo izvajalec zasadil razne sadike grmovnic, od kosmulj, robidnic, aronij, malin, ribeza do ameriških in sibirskih borovnic. Poleg jagodičevja bo v parku Muste zasadil še 73 sadnih dreves, in sicer različne sorte jablan in hrušk, češenj, slive in višnje. Na obeh delih novih vrtičkov bo občina namestila lesene lope z omaricami za vrtičkarje, nadstrešnice, sanitarije, kompostnike, zbiralnike za vodo, klopi in mize ter igrala.

Prihodnje leto bodo že vrtnarili Na občinskem oddelku za varstvo okolja načrtujejo, da bo izbrani izvajalec gradnjo začel še letos, končal pa naj bi jo do konca marca prihodnje leto. Glede na terminski plan na oddelku za varstvo okolja pričakujejo, da bodo vrtički v parku Muste nared že za naslednjo vrtičkarsko sezono. Še letos pa naj bi družba Lavaco končala razširitev obstoječega vrtičkarskega območja na Grbi. Občina je lansko leto na Grbi dala urediti 57 vrtičkov, zdaj pa jih bo Lavaco tam zgradil še okoli 50 dodatnih. Občina bo Lavacu za ta dela odštela 465.000 evrov z davkom na dodano vrednost. Na oddelku za varstvo okolja pričakujejo, da bodo novi vrtički na Grbi prav tako pripravljeni za prihodnjo obdelovalno sezono. Poleg vrtičkov bo Lavaco na območju med vrtički ter Potjo spominov in tovarištva postavil novo večgeneracijsko igrišče, ki bo namenjeno druženju, ustvarjanju in igranju različnih generacij.