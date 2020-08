Če se vprašamo, kdo je začel po letu 1991 deliti Slovence na prave in neprave, ki so jih takrat poimenovali za udbaše in komuniste, danes pa levičarje in kaviar socialiste, včasih tudi zombije itd., je odgovor jasen: to je vsekakor Ivan Janša. Kot bivši ortokomunist je Janša svojo stranko prvotno hotel priključiti evropskim socialistom, vendar so ga prebrali in mu zaprli vrata. Nato se je priključil Evropski ljudski stranki (EPP), kjer je članica tudi Orbanova stranka Fidesz, trenutno v zamrzovalniku, in ji sledi verjetna izključitev zaradi nedemokratičnih metod, sprtih z vrednotami EU. SDS kljub takšnim v nebo vpijočim odporom evropske desnice (EPP) slepo sledi Orbanu in njegovim metodam vladanja.

Zdaj pa se lahko vprašamo, kako lahko vodja SDS in njegovi sodelavci, ki imajo za seboj bogato partijsko preteklost, zmerjajo drugače misleče ljudi z udbaši, levičarji, in to celo kaviarskimi? Vse te ljudi tudi razglašajo za jugofile in titoiste. Vendar vsi ti ljudje niso hodili po avnojskih poteh v Jajce, niti se niso šolali v Kumrovcu, prav tako niso bili člani komunistične partije, ko je to še lahko bila karierna prednost. Vsi ti ljudje so držali nekakšno politično in moralno distanco do takratnega jugoslovanskega režima. V tistih časih se niso bali biti nekakšna opozicija, danes pa jih ravno graditelji takratnega režima, zdaj pa člani SDS, razglašajo za jugokomuniste. To ni samo na glavo postavljen svet, gre tudi za patologijo dela naroda, ki sledi takšnim transformacijam. Mimogrede, na kolesarskih protestih je bilo vsaj 70 odstotkov udeležencev rojenih v sedanji državi, preostalih dvajset odstotkov pa so bili v Jugoslaviji še otroci. Kakšni privrženci bivše države naj bi to bili? Ljudje imajo kriminala, kršenja človekovih pravic in uvajanja nedemokratičnih metod enostavno dovolj.

Že prejšnjo vlado Janše so leta 2013 odnesli množični protesti ravno teh državljanov, ki jim je bilo dovolj avtoritarnega načina vladanja. Tudi takrat je Janša kot predsednik vlade žalil državljane z zombiji na svojem »partijskem shodu« na Kongresnem trgu v podporo vladi. Danes je besednjak žalitev samo še dopolnil z novimi primitivnimi izrazi. Po fenomenalni razsodbi vrhovnega sodišča pa lahko zdaj politiki mirno žalijo svoje državljane, ker je pravica govora nad častjo ljudi. V Evropi se takšni razsodbi našega sodstva že glasno smejijo.

In kakšna bo prihodnost te vlade? Ker se bliža predsedovanje Slovenije EU, bo Janša vsekakor vztrajal do konca, da ta vlada obstane, tudi s skrajnimi nedemokratičnimi metodami in nasiljem nad državljani, ki ga je že uprizoril leta 2013 z vodnimi topovi in pendreki. Zato poskušajo vojski dati policijska pooblastila, kar je skrajno nevarno. Policisti morajo namreč pri svojem ukrepanju spoštovati zakon, vojska pa mora poslušati ukaze. Temu bi lahko rekli, da vemo, kam pes taco moli.

Državljani tega gotovo ne bomo mirno gledali. Prepričana pa sem, da znajo tudi policisti, njihovo novo vodstvo sicer ne, razmišljati s svojo glavo in spoštujejo demokratične in civilizacijske vrednote sodobne družbe, ki vladajo v Sloveniji.

Petra Lužnik, Ljubljana