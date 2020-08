Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je danes izpostavil, da je epidemiološka slika na Hrvaškem ugodna kljub velikemu številu turistov. »Ne moremo pričakovati, da ne bomo imeli okuženih turistov, a so številke odlične glede na to, da imamo skoraj 900.000 turistov«, je povedal za regionalno televizijo N1.

Capak je potrdil, da imajo nekaj prijav kolegov iz Nemčije, Italije, Avstrije in Slovenije, da so se njihovi državljani okužili na Hrvaškem. Povedal je, da so trenutno največja žarišča okužb na Hrvaškem nočni klubi.

V hrvaški obalnih županijah so tri nove primere v minulih 24 urah zabeležili v splitsko-dalmatinski županiji, dva v primorsko-goranski in enega v zadrski, so danes sporočili tamkajšnji štabi. V vseh ostalih županijah so našteli še osem okužb z novim koronavirusom, medtem ko v preostalih desetih županijah, vključno z istrsko, novih okužb ni bilo.

Skupni podatki za celotno državo, ki jih objavlja nacionalni štab civilne zaščite vsak dan ob 14. uri, se sicer ne ujemajo vselej s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.

Nacionalni štab je danes še objavil, da imajo na Hrvaškem 585 aktivnih primerov okužbe. Na zdravljenju v bolnišnicah je 124 ljudi, med njimi jih je osem priključenih na ventilatorje.

Doslej so zabeležili 5649 okužb z novim koronavirusom. Medtem je okrevalo 4906 ljudi, za covidom-19 pa je umrlo 158. V preteklih skoraj šestih mesecih so testirali nekaj manj kot 130.000 oseb, od tega 1247 v preteklih 24 urah.