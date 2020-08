O izsiljevanju je policijo obvestila žrtev pred tednom dni. »Oškodovanec je povedal, da je v poštni nabiralnik prejel pismo, v katerem mu je takrat še neznani storilec zagrozil, da bo o njem razkril določena dejstva, ki bodo škodovala njegovemu dobremu imenu in časti. Ponudil mu je, da tega ne bo storil, v kolikor mu v zameno izroči 30.000 evrov,« je v predstavitvi podrobnosti preiskave tega kaznivega dejanja danes povedal predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Maribor Miran Šadl.

Kriminalisti so na dogovorjenem kraju predaje tega denarja prijeli domnevnega izsiljevalca. Po besedah Šadla gre za 21-letnega slovenskega državljana iz okolice Maribora.

V nadaljnji preiskavi se je izkazalo, da sta osumljenemu pri dejanju pomagala 22-letni in 24-letni slovenski državljan, prav tako iz okolice Maribora. Vse tri so policisti pridržali, a so jih kasneje ponovno izpustili na prostost, saj po ocenah tožilstva ni razloga za nadaljnje pridržanje. Bodo pa zoper njih podali kazenske ovadbe.

Po ugotovitvah kriminalistov so osumljeni na svetovnem spletu oz. medmrežju po naključju prišli do posnetkov video nadzornega sistema v stanovanjski hiši oškodovanca. Prav s temi posnetki so nato grozili oškodovancu.

Previdnost pri vgrajevanju nadzornih sistemov ni odveč Policija ob tem opozarja uporabnike video nadzornih sistemov, naj bodo previdni pri vgrajevanju teh sistemov v zasebna stanovanja. Pozorni morajo biti na varnostne nastavitve, predvsem na spremembo osnovnih nastavitev za dostop do usmerjevalnikov, kjer naj nastavijo zahtevnost gesla v smislu kombinacije velikih in malih črk, številk in znakov. Še posebej naj bodo previdni pri vgradnji kamer, ki so povezana prek brezžične povezave. Nekateri video nadzorni sistemi, ki so povezani v mrežo, pošiljajo signal tudi na zunanje strežnike oz. storitve v oblaku, kar je po ocenah policije priporočljivo preveriti in onemogočiti, predvsem ko gre za video nadzor zasebnih prostorov oz. stanovanj.