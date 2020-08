Med 1. in 9. avgustom je bilo na Hrvaškem največ nemških obiskov. Prihod 225.000 Nemcev pomeni tudi šestodstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Sledijo hrvaški turisti, ki jih je bilo 178.000 ali 18 odstotkov več. Na tretjem mestu so Slovenci, ki jih je bilo 133.000.

Največ turistov imajo na Hrvaškem v Rovinju, Poreču, Medulinu, Crikvenici, Umagu, Splitu, Dubrovniku, Zadru, Pulju in Novalji na otoku Pagu, so dodali. Ko gre za nočitve, je največ bilo v Istri in na Kvarnerju, ki so skupaj zabeležili 3,1 milijona nočitev v prvih devetih dneh avgusta.

Direktor Htz Kristjan Staničić je izpostavil, da po »odličnem juliju«, ko so dosegli 60 odstotkov lanskih julijskih rezultatov, avgusta beležijo še boljše turistične trende, ki kažejo, da je Hrvaška na približno 70 odstotkov svojih lanskih turističnih dosežkov. »Izjemno je pomembno, da se še naprej vsi obnašamo odgovorno in spoštujemo predpisane epidemiološke ukrepe, ker je to predpogoj za uresničenje turističnih rezultatov«, je dejal.

Kot so še poudarili, je zgolj prejšnji konec tedna, med 7. in 9. avgustom, na Hrvaško prišlo 323.000 turistov, ki so ustvarili 2,3 milijone nočitev.

Med prejšnjim koncem tedna so na hrvaških avtocestah, s katerimi upravljata javni podjetji Hrvatske autoceste in Autocesta Rijeka-Zagreb, zabeležili 667.242 vozil, voznikom pa so zaračunali skoraj 36 milijonov kun (4,8 milijona evrov) cestnin.

Primerljivi konec tedna lani so zabeležili 892.959 vozil in v blagajno spravili nekaj več kot 51 milijonov kun (6,8 milijona evrov) cestnin. Prejšnji konec tedna je tako bil promet vozil manjši za četrtino, znesek cestnin pa je upadel za 30 odstotkov.

Današnji Jutarnji list pa izpostavlja, da so prejšnjo soboto na cestninski postaji Lučko pri Zagrebu našteli 34.515 vozil, kar je 283 vozil več kot primerljivo soboto v lanskem letu.