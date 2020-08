Danes pretežno jasno, popoldne predvsem v hribih možne nevihte

Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. V torek bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, v alpskih dolinah okoli 13 stopinj Celzija.