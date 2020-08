Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je danes na Twitterju sporočila, da so njeni sodelavci opazili "uporabo šestih šok granat ter strele v množico, najverjetneje z gumijastimi naboji". Tihanovska je ob protestih in spopadih pozvala k miru ter pozvala varnostne sile, naj se vzdržijo nasilja. "Rada bi spomnila policijo in vojsko, da sta del naše družbe," je sporočila po navedbah virov v njeni kampanji. "Vem, da se bo belorusko ljudstvo jutri zbudilo v novi državi," je dodala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

2:30 in Belarus. There are mixed reports about what's going on, esp. in the regions but it seems that both sides decided to call it a day. It is clear for everyone that Lukashenko lost the election but he's not going to give in the power without a fight. This week will be crucial pic.twitter.com/fpwMY855Gf