Čeprav se je začela Anamari Hrup z nakitom ukvarjati že med študijem slikarstva na akademiji, je blagovno znamko Fabrica, pod katero se podpisuje od leta 2015, oblikovala postopoma. »Med študijem sem delala tudi v trgovinici, na promenadi skozi stari del Ljubljane ob Ljubljanici. Kljub trumi turistov sem spoznala, da med množico uvoženih oblačil in nakita ponujamo le en ali dva v Sloveniji ročno narejena izdelka, kar se mi je zdelo nezaslišano glede na to, da so bili večinoma turisti tisti, ki so kupovali spominke v Sloveniji,« je začela pogovor v svetlem in z lončnicami bogato opremljenem ateljeju v starem meščanskem stanovanju. Naključje je hotelo, da je imela leta 2014 z akademijo razstavo v Bukarešti. »Tam sem naletela na popolnoma drug odnos do tradicionalnih vezenin in simbolov,« je povedala in dodala, da je od nekdaj oboževala vezenine, barvne kombinacije, vzorce. »Že leto pozneje se je tako rodila ideja o Fabrici in začela sem ustvarjati prve prototipe uhanov.«

Od retro prtov in prtičkovdo svilnatih kravat Ker ji veliko pomenita narava in skrb za planet, je razmišljala širše, kako bi uporabila stvari, ki so že narejene in bi jih lahko reciklirala. »Tako sem za osnovo pri ogrlicah in uhanih uporabila zagozde oziroma lesene kajlice, ki jih slikarji uporabljamo za napenjanje slikarskega platna. Te sem začela oblačiti v blago tradicionalnih avtentičnih vezenin.« Težav pri iskanju zanimivega blaga ni imela; največ ga najde v trgovinah iz druge roke, v centrih ponovne uporabe. »Veliko je tudi že mojih strank ali ljudi, ki poznajo moje delo in mi zanimive kose blaga prinesejo do stojnice, ki jo imam na nabrežju Ljubljanice pri Makalonci. Gre za prte, pregrinjala, prtičke, včasih tudi zelo lepe bluze, večina tekstila pa izhaja z območja Balkana.« Med raziskovanjem tkanin je zelo hitro naletela tudi na retro kravate in izzivov, kako jih ponovno uporabiti, ji ne zmanjka. Na stolu, kjer je med pogovorom sedela, so visele kravate, vsaka zase je prava umetnost. »Kravate, ki sem jih našla oziroma so mi jih podarili, so iz različnih vrst svile, prosojne, tanke, grobe, brušene. Kakšna je tako lepa, da je ne morem razrezati, saj so prava umetniška dela,« je iskreno zaupala. Iz kravat poleg ženskega nakita rada izdela tudi manšetne gumbe in, če verjamete ali ne, povpraševanja po njih je kar nekaj. »Tisti, ki jih nosijo, me radi obiščejo na različnih sejmih. Zanimivo je, da najraje kupijo živahne pisane gumbe, ki jih pogosto kombinirajo s klasično moško obleko, ki je običajno v bolj umirjenih, temnih tonih.« Anamari namreč poleg sodelovanja na ljubljanskem Artmarketu redno obiskuje dizajnerski sejem v Trstu. Ta poteka na ulicah starega mestnega jedra.