V pretekli ediciji FeKK, festivala kratkega filma, v Ljubljani so v domači konkurenci močno odskočili eksperimentalni filmi predvsem mlajših avtoric in avtorjev, ki so ob dejstvu, da je kratki film finančno skrajno podhranjen, našli svoj izraz in zatočišče v eksperimentu s filmsko formo.

Društvo za uveljavljanje kratkega filma KRAKEN, ki je organizator FeKK, si prizadeva za enakopravno obravnavo eksperimentalne filmske forme kakor tudi za širše polje kratkega filma (produkcije, distribucije, izobraževanje, promocije…). V društvu so prepričani, da eksperimentalni film ne sme biti zgolj zatočišče znotraj kratke forme, financiranje kratkih filmov pa ne sme biti socialna pomoč avtorjem med čakanjem na celovečerni film. Primerna podpora kratke filmske forme in avtorjev, ki o filmu razmišljajo zunaj ustaljenih in komercialnih okvirov filmske produkcije, je nujna za zagotovitev prihodnosti slovenskega filma.

Ker je regionalni pečat ena ključnih lastnosti FeKK, program dopolnjujeta tudi odlična eksperimentalna filma iz Hrvaške in Srbije, ki sta bila del tekmovalnega sklopa FeKK YU v preteklih edicijah festivala. kul