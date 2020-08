Dvajsetletna študenta Lara Žvanut in Jure Faganel iz okolice Nove Gorice odkrito priznavata, da če ne bi bilo turističnih bonov, ne bi »pristala« na Dolenjskem, sploh pa ne v zidanici. Tako pa sta se odločila, da bone porabita za večdnevno spoznavanje Slovenije, in med drugim sta prišla tudi na Dolenjsko. Ob našem obisku sta imela za sabo devet dni po Sloveniji, po treh mirnih dneh v zidanici Krivic na Češnjicah pri Trebelnem sta se odpravila še proti Beli krajini.

Zidanica kot posebna, unikatna izkušnja

»Na Dolenjskem sva iskala nastanitev, kjer bi se lahko za dva, tri dni umaknila v mir, tišino. Čisto po naključju sva naletela na to čudovito zidanico. To se nama je zdela posebna, unikatna izkušnja,« pove nasmejana Lara. Kot dodajata mlada Primorca, so zidanice del slovenske tradicije in vsekakor sodijo k spoznavanju Slovenije. »Žal se zdi, da ljudi vedno privlači tisto, kar je tuje, in potem ne vidimo tega, kar imamo okoli sebe. Ko sem pošiljala slike staršem, je oče takoj rekel, da bo mamo pripeljal sem za en vikend,« je Lara povedala lastniku zidanice Jožetu Krivicu.

Krivic, lastnik dveh zidanic na območju Trebelnega, je v združenju že od vsega začetka, to je deset let. »Julij in avgust sta povsem polna, tudi za jesen že imamo rezervacije. Jasno pa je, da se ne moremo primerjati z Bledom, Portorožem, kar pa je lahko tudi prednost,« razmišlja Krivic. Kot pravi, letos prednjačijo domači gostje. »To je odlično,« doda Matjaž Pavlin, glavni pobudnik turističnega produkta Turizem v zidanicah in zunanji sodelavec Kompasa Novo mesto, ki skrbi za promocijo in trženje 42 zidanic z več kot 200 ležišči na območju Dolenjske, Bele krajine, Obsotelja in Kozjanskega, ena je celo v Ljutomeru. »Turistični boni so pravi zadetek, pa ne zgolj kratkoročno, ker rešujejo domači turizem, ampak predvsem zato, ker bo zdaj več domačih gostov spoznalo našo ponudbo, in prepričan sem, da bo to imelo pozitivne učinke tudi v prihodnje.«