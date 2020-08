Terasa kot laboratorij za rastline v Trnovem

Kako pomembno in kako prav je, da čim več zunanjih prostorov v mestu ozelenimo, poudarja načrtovalka vrtov Bernarda Strgar Schulz. Sama na svoji terasi s kompozicijo posod različnih velikosti in oblik, zasajenih z raznovrstnimi rastlinami, rada opazuje naravo in tam vedno najde mir.