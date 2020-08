Žiga Turk o tem, da novih političnih obrazov zlepa ne zmanjka

»Standardi političnega kadrovanja se nižajo. Ljudje gledajo politike po televiziji in se jim zdi, hej, to bi znal pa tudi jaz! Sploh pa za plačo, ki je skoraj tako velika, kot jo ima dober serviser pralnih strojev. In novih obrazov zlepa ne zmanjka.«