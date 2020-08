Tihanovska že tedne polni beloruska mesta s svojimi številnimi podporniki. Mati dveh otrok, izobražena prevajalka, je za mnoge Beloruse prava kandidatka, da prežene Lukašenka s čela države. Tihanovska sicer v primeru zmage obljublja, da bo izpustila opozicijske kandidate in organizirala nove volitve.

Lukašenko, ki mu očitajo kršenje človekovih pravic, pa se bori do zadnjega diha. Predvolilni čas so zaznamovale predvsem aretacije vidnejših opozicijskih kandidatov in očitki Lukašenka Rusiji, češ da naj bi se vmešavala v volitve.

Tudi dan pred volitvami so izvedli več aretacij, med drugi so začasno prijeli eno ključnih sodelavk Tihanovske, Marijo Kolesnik, ki pa so jo medtem že izpustili na prostost.

Skupno lahko sicer okoli 6,8 milijona volilnih upravičencev danes izbira med petimi kandidati za predsednika, vendar se vse vrti predvsem okoli Lukašenka in Tihanovske.

Lukašenko je že oddal svoj glas, ob tem pa državljanom obljubil ohranitev stabilnosti. »Nihče ne bo dovolil, da bi kaj ušlo izpod nadzora. Nič ne bo ušlo izpod nadzora, zagotavljam vam,« je dejal novinarjem.