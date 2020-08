1953.

leta je na cesto zapeljal W120, prva resnično moderna Mercedesova limuzina. Za pogon je skrbel motor z močjo 55 konjev (41 kW), njegovo nadomestno ime je bilo ponton. V Nemčiji je pogosto opravljal vlogo taksija.

2,7 mio.

modelov W123 so prodali med letoma 1975 in 1986. Uspešnica je postal zavoljo moderne zunanjosti, čakalni rok je bil od 9 do 12 mesecev. Malo rabljeni so bili naprodaj za 5000 nemških mark.

Dimenzije avtomobila se nam zdijo presenetljive, podobno kot njegova učinkovitost. Za nameček je razred E visoko inteligenten, premore številne asistenčne funkcije, ki pomagajo vozniku. Želeli smo, da je kot član Mercedesove družine prepoznaven že na prvi pogled. Povečali smo medosno razdaljo, od strani ima avto silhueto kupeja, kljub temu pa je notranjost prostorna. Ko ga je šef oblikovalcev Gordon Wagoner prvič videl na cesti, je bil navdušen.

Drummond Jacoy, oblikovalec razreda E iz leta 2016

Predstavili so ga v Sevilli

Novembra 1984 se je začela proizvodnja modela W124, ki je bil sprva na voljo kot limuzina, kasneje tudi kot karavan, kupe in kabriolet. Za razvoj so zadolžili Wernerja Breitschwerdta, mednarodna novinarska predstavitev pa je bila 26. novembra 1984 v Sevilli v Španiji. Avto, ki je bil naprodaj tudi kot raztegnjena, 5,54 metra dolga limuzina, so v Indoneziji proizvajali celo do leta 2000, čeprav je že štiri leta prej dočakal naslednika. Južnokorejski Ssangyong pa je po licenci pod svojo blagovno znamko proizvajal model chairman, ki je bil podaljšani W124.

4,75 m

je bila dolžinska mera prvega limuzinskega razreda E v letu 1993, karavan je bil tri centimetre daljši. Šlo je za prenovljeni model W124. Avto je bil za doplačilo na voljo s serijsko zračno blazino za voznika.

223 KM

oziroma 164 kW je premogel razred E v drugi generaciji v letu 1996. Šestvaljnik je imel 6,9 sekunde pospeška do stotice.

360°

je pokrivala kamera, ki je bila del razreda E v letu 2014 in je v oddaljenosti 50 metrov prepoznavala pešce in prometne znake.

1200

prototipov pete generacije razreda E (prodajno pot je začela februarja 2016) so izdelali za potrebe testiranj, ko so v ekstremnih vremenskih razmerah prevozili 12 milijonov kilometrov. Celoten razvoj je trajal 48 mesecev.

Matej Štakul