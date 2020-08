V Domu starejših občanov Novo mesto so po potrjeni okužbi z novim koronavirusom v soboto opravili testiranja še treh sodelavk, ki so bile z okuženo v neposrednem stiku oz. v isti izmeni. Vsi trije testi so bili negativni, je pojasnila direktorica doma Milena Dular.

Okužena sodelavka je delala na oddelku, kjer je 57 stanovalcev. Dogovorjeni so, da bodo vseh 57 testirali v ponedeljek. Za zdaj pa po besedah Dularjeve ne kaže, da bi se kdo od njih počutil slabše oz. nihče nima kakšnih simptomov okužbe.

Takoj po odkriti okužbi so v domu sicer izvedli preventivne ukrepe. 12 delavk, ki so bile z okuženo v stiku, je ostalo doma, oddelek, na katerem je delala, pa so spremenili v sivo cono. Dom je do nadaljnjega zaprt za obiskovalce.

Na Hrvaškem v zadnjem dnevu potrdili 61 okužb Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili še 61 okužb z novim koronavirusom. Skupno imajo v državi trenutno 586 aktivnih primerov okužb, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Največ novih okužb, 30, so potrdili v splitsko-dalmatinski županiji.