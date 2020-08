V ponedeljek bo pretežno jasno, popoldne bo predvsem v hribih možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v alpskih dolinah okoli 13, najvišje dnevne od 27 do 31, na Goriškem do 33 stopinj.

Obeti: V torek bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vročina bo nekoliko popustila.

Vremenska slika: Nad Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severnimi vetrovi k nam doteka razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in vroče. V ponedeljek bo pretežno jasno, popoldne v Alpah spremenljivo z nekaj nevihtami.

Napoved vpliva vremena na počutje: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden. Predvsem na Primorskem bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev.