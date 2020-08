Nekaj pred sedmo uro zjutraj je pri koči pri Sedmerih jezerih pohodnika obšla slabost. Na pomoč so mu priskočili bohinjski gorski reševalci in posadka s helikopterjem Slovenske vojske. Obolelo osebo so oskrbeli in jo prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center.

Malo po 15. uri sta približno 100 metrov pod vrhom Bovškega Gamsovca v občini Bovec planinca zašla s poti, zato so morali posredovati gorski reševalci in posadka Letalske policijske enote. Zaplezana planinca so rešili in nepoškodovana prepeljali v dolino Vrat.

Na Dobrči pa si je planinka poškodovala roko, zato so ji na pomoč priskočili radovljiški reševalci s policijsko letalsko enoto, ki je poškodovanko prepeljala v jeseniško bolnišnico.