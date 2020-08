»Po štirih letih kot glavni lovilec miši na zunanjem ministrstvu je zame prišel čas, da se upokojim, tako da bom imel več časa za sproščanje zunaj soja luči,« je zapisal Palmerston na svojem uradnem profilu na Twitterju.

Od svojega puhastega sostanovalca so se poslovili tudi zaposleni na ministrstvu, ki so zapisali, da se bo Palmerston upokojil konec meseca in začel novo življenje na podeželju. Kot so dodali, ga bodo nadvse pogrešali.

Palmerston je pismo naslovil na višjega diplomata Simona McDonalda in se podpisal z odtisom svojih tačk. V pismu je delil tudi nekaj svojih lepših trenutkov iz časa službovanja ter izrazil obžalovanje, da zaradi koronavirusa ni bilo več obiskov tujih diplomatov, ki bi jim lahko prisluškoval.

Palmerston je bil v preteklih letih pogosto zvezda pri obiskih tujih politikov. Na zunanje ministrstvo je prišel iz zavetišča. Črno-belo mačka ima na Twitterju več kot 105.000 sledilcev, profil upravljajo zaposleni na ministrstvu.

Je pa bil Palamerston zapleten tudi v stalno rivalstvo s kolegom Larryjem iz rezidence britanskega premierja. Britanski rumeni tisk je večkrat poročal o njunih sporih in prepirih. Kljub rivalstvu pa se je tudi Larry poslovil od svojega kolega. "Uživaj v pokoju, stari prijatelj," je zapisal na svojem profilu.