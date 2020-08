Navzoče je pozdravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Ob posvečenju se je številnim zahvalil tudi Leskovar. Hvaležnost je naprej izrazil troedinemu Bogu za dar življenja in luč vere, za 25 let duhovniške službe in za polnost duhovništva, ki ga je prejel pri današnjem posvečenju.

Škofovsko geslo 50-letnega Mitje Leskovarja je Križ je drevo ali les življenja. Kot je dejal za Radio Slovenija, ga je izbral predvsem zato, ker meni, da je Kristusova daritev na križu osrednjega pomena.

Leskovar je bil leta 1995 posvečen v duhovnika, nato je dve leti deloval kot kaplan v župniji Domžale. Po tem je bil poslan na študij v Rim, kjer je doktoriral iz cerkvenega prava in opravil izobraževanje za vatikansko diplomatsko službo. V diplomatski službi Svetega sedeža je deloval od leta 2001, in sicer na nunciaturi v Bangladešu, v Državnem tajništvu Svetega sedeža, bil pa je tudi svetovalec nunciatur v Nemčiji, Indiji in Nepalu. Poleg maternega jezika Leskovar govori italijansko, angleško, nemško, hrvaško, francosko in špansko.

Na Slovenski škofovski konferenci so posvečenje Leskovarja v naslovnega nadškofa Beneventa in njegovo imenovanje za apostolskega nuncija v Iraku označili za veliko priznanje Svetega Sedeža Katoliški cerkvi v Sloveniji, saj je njenega duhovnika imenoval na eno najvišjih funkcij.