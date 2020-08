Skupina osmih moških, oblečenih v modro-rumene majice z napisi »Sem za vlado« in »Podpiram Janeza Janšo«, je po poročanju spletnega portala 24ur napadla tudi svetnika Levice. Skupino naj bi vodil izolski občinski svetnik SDS in predsednik lokalnega odbora stranke Leopold Žolgar.

Do incidenta je prišlo, ko je Televizija Slovenija snemala izjavo uslužbenca Zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta. Novinarka Eugenija Carl je na svoje Facebookovem profilu zapisala, da je ekipi pristopila skupina moških, ki je nosila majice s slogani v podporo vladi Janeza Janše.

»Vodil jih je izolski občinski svetnik SDS in predsednik lokalnega odbora SDS Leopold Žolgar. Eden od njih je nato fizično napadel Galeta, ga med zmerjanjem in žaljenjem odrinil, nato odrinil še našo ekipo, skupina pa je nadaljevala z zmerljivkami, žaljivkami in kazanjem sredinca. "Napadli so tudi svetnika Levice in ga stisnili za vrat." je še zapisala novinarka.

S PU Koper so sporočili, da na izolskem protestu niso obravnavali nobenega prekrška ali kaznivega dejanja, z nacionalne televizije pa so sporočili, da bodo dogodek sami prijavili policiji.