V nedeljo bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Obeti V ponedeljek in torek bo sončno in vroče. V ponedeljek popoldne bo v hribih možna kakšna nevihta, v torek popoldne pa bodo nevihte verjetnejše.

Vremenska slika Nad srednjo in vzhodno Evropo, Alpami in Skandinavijo je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi k nam priteka topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine Danes bo pretežno jasno. Burja ob Jadranu bo ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in vroče.