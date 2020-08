Real je brez kapetana Sergia Ramosa tekmo na stadionu Etihad v Manchestru začel izjemno slabo. Manchester City je z agresivno igro visoko na polovici gostov onemogočil Real, da bi sploh gradil napade. Obramba španskih prvakov je bila povsem razglašena in neodgovorna. V deveti minuti sta se z žogo v kazenskem prostoru poigravala vratar Courtois in Varane, ki jo je izgubil v dvoboju z Jesusom, Sterling pa jo je poslal v nebranjeno mrežo. Real je potreboval deset minut, da se je opomogel od šoka in izenačil v 28. minuti. Rodrygo je imenitno prebil obrambo gostiteljev po desni strani in poslal idealen predložek pet metrov od gola, kjer je najvišje skočil kapetan in vodja napada Benzema ter žogo z glavo poslal v mrežo. Tudi v nadaljevanju je obramba Reala imela tvegane podaje, vendar za njih do odmora ni bila kaznovana.

V začetku drugega polčasa je Real trpel v obrambi, saj se nikakor ni uspel otresti pritiska Angležev, ki so zadeli tudi vratnico (De Bruyne). Manchester City je nizal priložnosti, Real pa je reševal Courtois. Tekma je bila odločena v 69. minuti, ko je Varane naredil novo neverjetno napako. Najprej je zgrešil žogo, nato jo je skušal podati vratarju, a je bila prekratka. Gabriel Jesus jo je ujel in jo porinil mimo vratarja. Zadnji del tekme je bil le formalnost.

V Torinu se je tekma začela po željah Lyona, ki je povedel v 12. minuti z zadetkom kapetana Memphisa Depaya iz enajstmetrovke, potem ko je Bentancur zrušil prodirajočega Caquereta. Po golu se je Juventus prebudil, saj so za napredovanje potrebovali tri gole. Francozi so se organizirano branili in bili ambiciozni tudi v napadu. Juventus je imel težave z organizacijo napada, saj so Francozi na gostitelje pritiskali že visoko na njihovi polovici igrišča. Finiš prvega polčasa je bil v znamenju Ronalda. Najprej je dobro izvedel prosti strel (izkazala se je vratar Lyona Lopes), v 42. minuti pa je realiziral enajstmetrovko, potem ko se je Depay v živem zidu z roko dotaknil žoge ob prostem strelu Pjanića. To je bil že 36. gola Ronalda (14 jih je dosegel iz enajstmetrovk) v sezoni in s tem je podrl 95 let star klubski rekord Ferenca Hizreza.

V drugem polčasu je Juventus zaigral z veliko tveganja, saj je potreboval dva gola za napredovanje. Ekipo je vlekel uspehov željni Ronaldo, ki je dosegel gol za vodstvo z 2:1 v 60. minuti. Žogo je vzel 30 metrov od gola, naredil nekaj korakov, da si jo je namestil za strel in z levico sijajno zadel. Torinčani so do konca tekme silovito napadali, a tretja gola niso uspeli doseči.