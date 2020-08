A to ne bo lahko. Sredi prihodnjega tedna se začne slovensko nogometno prvenstvo, za vikend se pa seveda igra liga prvakov. Dveh tekem bomo deležni v soboto. Najprej Barcelona doma pričakuje Napoli v povratni tekmi. Prva v Neaplju se je končala 1:1, po vodstvu domačih in izenačujočem golu Barcelone, pri katerem bi se dalo soditi tudi prepovedan položaj. Tudi ekipi Barcelone, ki je pred leti igrala najlepši nogomet, kar ga je kdo igral, čas ne prizanaša. Lionel Messi je še vedno zmožen čarovnije, vendar pa je pri 33 letih vendarle kako stotinko počasnejši, pa tudi soigralcev nima več tako idealnih, kot jih je imel v času Inieste in Xavija. Če k temu dodamo še, da je to stavniška rubrika, kjer tekme gledamo skozi možnosti zaslužka, gre za tekmo, v kateri se splača ozreti po opcijah, ki so ugodne za Napoli. Ta je pod vodstvom Gattusa Barcelono že v prvi tekmi izrazito stisnil. Tudi tokrat lahko pričakujemo enako. Osnovna stava, s katero bi se splačalo tvegati, je 2,15 na opcijo, da skupno ne bo padlo več od dveh golov, podoben koeficient 2,25 pa obeta tudi dvojni znak na goste. Ki ni izključen. Barcelona bo oslabljena predvsem za starega rutinerja Busquetsa, prav tako pa za Vidala, Dembéléja in Umtitija. Ne slaba kvota se zdi tudi 1,40, da bo Napoli zadel.

V drugi sobotni tekmi Bayern po zmagi s 3:0 v Londonu doma pričakuje Chelsea. Nemci spadajo med najresnejše favorite za osvojitev naslova. Prvenstvo so resda končali mesec pred Angleži, kar je podatek v prid gostov. Prav tako gre Chelsea lahko v tekmo sproščeno, če kaj, pa lahko pričakujemo, da bosta zadeli obe ekipi. Kar je vredno 1,60. Izmed priložnosti za tveganje se nudi predvsem stava na to, da bodo Londončani zadeli prvi, za kar stavnica ponuja 2,80.