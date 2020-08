Hojsova oblastniška moč v klovnovski maniri

Stranka SDS vedno manj skriva svoje apetite po podreditvi organov odkrivanja in pregona, katerih poslanstvo očitno vidi v izpolnjevanju strankinih želja. Stranka, ki že več let vodi svoj džihad proti sodstvu, zdaj prek predsednika vlade in notranjega ministra že nekaj časa odkrito vrši pritisk tudi na tožilstvo in policijo.