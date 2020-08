Kljub koroni začeli snemati zadnjo sezono serije La Casa de Papel

Ena najbolj priljubljenih Netflixovih serij, La Casa de Papel oziroma Money Heist, se bliža koncu. Po prestavljenem snemanju zaradi pandemije covida-19 so vendarle začeli snemati peto in hkrati zadnjo sezono te španske serije. Snemanje se je te dni začelo na Danskem, nato se bo nadaljevalo v Španiji in na Portugalskem. Četrta sezona se je končala sredi velikega ropa španske centralne banke, ki so se ga lotili, da bi rešili člana svoje tolpe Ria, a je med podvigom umrla njihova članica Nairobi. Kot napovedujejo pri Netflixu, se bo peta sezona osredotočala na maščevanje za njeno smrt, avtor serije Alex Pina pa napoveduje, da se bo strategija ropa, ki je morda spominjala na šah, v zadnji sezoni sprevrgla v vojno strategijo.