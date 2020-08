Umrla srbska pisateljica Isidora Bjelica

V Beogradu je v 53. letu umrla pisateljica, režiserka in televizijska voditeljica Isidora Bjelica, ki se je zadnja leta borila z rakom. Napisala je več kot 60 knjig, med drugim številne romane in knjige o osebah iz srbske zgodovine. V javnosti je bila znana po tem, da je vedno nosila ekstravagantne klobuke, pa tudi po svojem smislu za humor. Rada je imela svoj mir, nošenje klobukov pa naj bi ji omogočalo prav to, da se umakne od drugih. Kljub temu so jo na cesti številni ljudje prepoznali, kar ji ni vedno godilo. Nekoč naj bi se pošalila, da ko jo ljudje ustavljajo na slab dan, jih okrega, češ ali mislijo, da je kar vsaka ženska z velikim nosom Isidora Bjelica. Na televiziji Metropolis je imela svojo oddajo z naslovom Isidorin ljubezenski vodnik.