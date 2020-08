Šestintrideset zadetkov na sedemintridesetih tekmah je dosegel napadalec Lazia Ciro Immobile v tej s korono zaznamovani sezoni, dva več kot napadalec Bayerna Robert Lewandowski in pet več kot petkratni dobitnik te nagrade, Juventusov napadalec Cristiano Ronaldo.

Kljub obetavnemu začetku se Immobile v Torinu ni naigral. Vodstvo kluba ga je tri leta zapored posojalo v drugoligaške klube, najprej v Sieno, nato v Grosseto, nazadnje še v Pescaro. Z zadnjo je – tudi po zaslugi 28 golov na 37 tekmah in v družbi Marca Verrattija in Lorenza Insigneja – osvojil serio B. Leta 2012 je igralčevo solastništvo z Juventusom odkupila Genoa. Za modro-rdeče je robustni napadalec na 33 tekmah dosegel le pet golov, naslednje poletje pa je Juventus njegov polovični delež odkupil in ga še isti dan prodal mestnemu tekmecu Torinu. To se je izkazalo za prelomni trenutek v njegovi karieri.

Danes tridesetletni Immobile je svojo športno pot začel v nogometni šoli v domačem kraju Torre Annunziata v bližini Neaplja. Kot mladinec strelsko ni blestel, zato se je leta 2002 preselil k Sorrentu. Tam je v sezoni 2007/2008 v konkurenci do 17 let dosegel trideset golov, kar je vzbudilo zanimanje nogometnih oglednikov, najbolj vztrajni pa so bili pri Juventusu, kjer so za osemnajstletnika plačali 80.000 evrov odškodnine. Prvo sezono je odigral v mladinski ekipi, marca 2009 pa dočakal debi v serie A, ko je ob domači zmagi nad Bologno v 89. minuti zamenjal takratnega kapetana stare dame Alessandra del Pierra.

Pod vodstvom Gian Piera Venture in v tandemu z Alessiem Cercijem je Torino zasedel sedmo mesto in vpisal najboljšo uvrstitev po sezoni 1992. Ogromno je k temu pripomogel Immobile, ki je z 22 goli osvojil naziv najboljšega strelca italijanske lige (capocannoniere). Nagrada za ta dosežek je bil prestop v Borussio Dortmund poleti 2014, črno-rumeni pa so Torinčanom plačali slabih 18 milijonov evrov odškodnine. A Italijan se pod vodstvom Jürgena Kloppa ni znašel, kljub osvojitvi nemškega pokala z zmago nad Bayernom je na štiriindvajsetih tekmah dosegel le tri gole. Nemci so ga zato naslednje leto posodili Sevilli, kjer pa se ni ujel s trenerjem Unaijem Emeryjem. V Španiji je odigral le osem tekem in dosegel dva gola, a ga je Sevilla vseeno poleti 2015 odkupila. Že pol leta kasneje je bil posojen nazaj v Torino, kjer je na 14 tekmah dosegel pet golov – dovolj, da je prepričal skavte Lazia, da ga pripeljejo v svoje vrste.

Dokončna eksplozija pri Laziu

Prestop k sinjemodrim iz Rima za slabih devet milijonov evrov se je izkazal za drugo odlično potezo v njegovi karieri. Na stadionu Olimpico je postal standardni član začetne enajsterice, od leta 2017 do letos pa v posameznih sezonah dosegel 23, 29, 15 in nazadnje 36 ligaških zadetkov. Leta 2018 in letos mu je to prineslo še drugi in tretji naziv najboljšega strelca v italijanski ligi, letos je postal celo kralj napadalcev v vsej Evropi. Za Lazio, ki je v tej sezoni zasedel četrto mesto v serie A in bo prihodnjo sezono igral v ligi prvakov, je na 142 tekmah dosegel 103 zadetke. Z Rimljani se je doslej veselil naslova italijanskega pokalnega prvaka, dvakrat so bili najboljši tudi v italijanskem superpokalu.

Napadalec, ki je znan predvsem po hitrih sprintih in odlični igri z žogo, je za italijansko reprezentanco zbral 39 nastopov, na katerih je dosegel deset golov. Z azzuri je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu 2014 in evropskem prvenstvu 2016, a tam zadetka ni dosegel. Z odličnimi predstavami v tej sezoni bi bil verjetno glavna napadalna sila Italijanov na evropskem prvenstvu, ki pa je bilo zaradi pandemije koronavirusa prestavljeno na prihodnje leto.

V zasebnem življenju 185 centimetrov visoki nogometaš velja za družinskega človeka. Poročen je z dolgoletno partnerico, manekenko Jessico Melena, ki jo je spoznal, še ko je igral v Pescari. Z ženo imata dve hčerki, prav z družino pa je povezana zgodba iz poletja 2018, ko jih je na plaži z nožem napadel moški, ki so ga nato identificirali kot navijača Pescarinih tekmecev. Do fizičnega obračuna na srečo ni prišlo. Čeprav je bil Immobile v karieri večkrat povezan s prestopi v angleško ligo, pa do selitve (največkrat se je omenjal Tottenham) ni prišlo. A kot kaže, je bila odločitev pravilna, saj italijanskemu napadalcu očitno najbolj ustreza prav domača, italijanska liga.