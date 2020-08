Na Martnici na območju Ruškega Pohorja so policisti naleteli na gradbeno PVC-mrežo, napeljano med dvema drevesoma čez priljubljeno pohodniško pešpot, na vrhu ograje pa je bila zavezana še bodeča žica. Nevarna ovira je bila nastavljena že pred mesecem dni za ovinkom in gostejšim rastjem. Policisti so bili seznanjeni s tem, da je takrat še neznanec ogrozil pohodnike, še bolj pa kolesarje, ki tudi uporabljajo to pot. Storilca so zdaj našli, osumljeni je 50-letni Rušan. Policisti pa preverjajo, ali je bil možakar nemara vpleten tudi v druge podobne nečednosti na Pohorju.

Skoraj ostala brez glave Konec aprila lani je v času tekmovanj v spustu z gorskimi kolesi nekdo namreč nastavil podobno past v neposredni bližini tekmovališča na sicer nelegalni progi. Dober meter visoko nad tlemi… »Skoraj bi ostala brez glave,« sta tedaj ogorčenje na družbenih omrežjih delila brat in sestra Kaos in Tahnee Seagrave, ena najboljših spustašev na svetu. Policisti so tudi tedaj preiskovali sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagroženih pet let zapora. Da je glavni razlog postavitev bodeče žice in drugih nedobronamernih dejavnosti neznanih storilcev predvsem odganjanje motokrosistov in štirikolesnikov, ocenjuje kolesarski zanesenjak, Andrej Trobentar, zaposlen pri Marpromu, ki je sicer upravitelj Bike parka Pohorje. »Prav ti po gozdu naredijo največ škode. Kolesarji so manj problematični, saj se ne morejo peljati povsod, vsaj tam ne, kjer niso zadostno očiščene poti. Prvih pa to pri vožnji ne ovira,« razlaga sogovornik.

Tudi grožnje s pištolo »Gre za sprevržena dejanja. Ne morem razumeti, da nekdo želi nekomu – tudi živali – škoditi in mu groziti s težjo poškodbo ali celo smrtjo. Ob vidnem dejanju postavitve bodeče žice smo bili deležni tudi mnogoterih oblik verbalnega in fizičnega nasilja. Pred leti nam je nekdo grozil s pištolo. Vendar se konflikti dogajajo izključno zaradi nezadostne ali še neobstoječe infrastrukture, ki bi sledila žičnici in vsem drugim aktivnostim na območju,« pa meni Iztok Kvas, ki je pri Marpromu zadolžen za delovanje Bike parka Pohorje. »Nujno je postaviti nove smernice in strategije celotnega turizma na Pohorju, kjer bo moralo gorsko kolesarstvo odigrati vidno vlogo. Ne bo ga mogoče preprosto prepovedati, izbrisati ali ne želeti, saj se dogaja v naravnem okolju, ki ga ni mogoče nadzorovati. Prednosti naj nimata le iskanje in kaznovanje storilca kaznivega dejanja, marveč iskanje rešitve, kako zagotoviti sredstva za zgraditev legalnih površin, ki bi povezale vse deležnike na območju Pohorja. Ko bodo kot deležniki vključeni tudi lastniki zemljišč, bo situacija pomirjena,« verjame Kvas. Ni pa zgolj Pohorje kraj, kjer se med drevesa napenjajo ovire. Na podobno najdbo so, šlo je za zavezane najlonske vrvi, maja lani naleteli tudi v pomurskih gozdovih, natančneje v bližini Mačkovcev. Sicer pa tovrstni poskusi tistih, ki jim gorsko kolesarjenje ni pogodu, niso nova iznajdba, o nevarnih pasteh v gozdovih žal poročamo že nekaj let.