V indijskem pristanišču skoraj 700 ton amonijevega nitrata

Indijske oblasti so po torkovi eksploziji v libanonski prestolnici odredile ponoven pregled vseh potencialno nevarnih snovi v svojih pristaniščih. Opozorili so jih na 690 ton amonijevega nitrata v Chennaiu na jugu države. Zagotovile so, da je amonijev nitrat varno shranjen.

37 kontejnerjev te soli, ki nastane po reakciji amoniaka in dušikove kisline, je indijsko podjetje leta 2015 uvozilo iz Južne Koreje za uporabo v gnojilih. Vendar pa so oblasti tovor zasegle, potem ko so odkrili, da to lahko postane eksplozivno sredstvo