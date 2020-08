Namen nočnega nadzora je bil preprečevanje in odkrivanje nezakonitih prehodov meje na najbolj obremenjenih območjih, s posebnim poudarkom na točkah in relacijah med Hrvaško in Italijo.

V poostrenem nadzoru so sodelovali tudi policisti posebne policijske enote, policisti vodniki službenih psov, specializirana enota za nadzor državne meje, enota za nadzor prometa, letalska policijska enota s helikopterjem ter operaterji z droni iz uprave za informatiko in telekomunikacije.

Do 6. avgusta letos je policija obravnavala 7805 nezakonitih prehodov meje. V enakem lanskem obdobju je obravnavala za spoznanje več prehodov, in sicer 7835. Med migranti prevladujejo državljani Maroka, Pakistana in Afganistana. Rastoči trend nezakonitih migracij zaznavajo predvsem v zadnjih dveh mesecih, po prenehanju ukrepov, povezanih z epidemijo novega koronavirusa.

Najbolj obremenjene ostajajo policijske uprave (PU) Ljubljana, Koper in Novo mesto. Največ nezakonitih prehodov je letos obravnavala PU Ljubljana, in sicer 37 odstotkov. PU Koper jih je obravnavala 28 odstotkov, PU Novo mesto pa četrtino.

Policija dejavnosti ne izvaja le na meji, pač pa tudi na drugih območjih. Tako so policisti danes zjutraj na Škofljici ustavili špansko tovorno vozilo. V tovornem delu so odkrili 52 nezakonitih migrantov, španskemu vozniku pa so odvzeli prostost in ga bodo obravnavali zaradi organiziranja nezakonitih prehodov meje.