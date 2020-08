V Bosni in Hercegovini so od 282 novih primerov okužbe v Federaciji BiH potrdili 198 okužb. Največ okužb so potrdili v Sarajevu, 94, tu so v zadnjem dnevu umrli tudi trije bolniki s covidom-19.

Po poročanju BBC so sarajevske oblasti vsem zdravstvenim delavcem v prestolnici ukinile dopuste, tisti, ki pa so že na počitnicah, se morajo vrniti na delovna mesta. Aktivnih primerov je v mestu še okoli 1400.

Skupno so v državi doslej potrdili več kot 13.500 okužb, 392 bolnikov je umrlo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Zdravstvene oblasti menijo, da so razmere težke, da pa so še vedno pod nadzorom.

V Srbiji so po 9922 testih v zadnjem dnevu potrdili 276 okužb, umrlo je še pet bolnikov, skupno 626. Na ventilatorjih je še 118 bolnikov, so sporočile pristojne oblasti.

V Albaniji so zadnji dan potrdili 127 novih okužb, umrlo je še šest bolnikov, skupno 188. Skupno so doslej v državi potrdili 6016 okužb, od katerih jih je trenutno aktivnih 2673, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.