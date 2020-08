Zakonito ni vedno prav

Pri masovnih nesrečah ali v vojni velja v zdravstvu drugačen način dela, in to vemo tisti, ki smo se v sanitetni oficirski šoli učili sanitetne taktike. In stanje pandemije ni nič drugega kot vojna z biološkim orožjem. Že v mirnodobnem času, še posebej pa v izrednih razmerah so triaža in algoritmi odločanja eden najbolj pomembnih organizacijskih ukrepov, da se lahko reši čim več življenj. Gre za razvrščanje bolnikov glede na stopnjo nujnosti in njihovo prognozo.