Zavezniki – nezavezniki

V času kislih kumaric, ko so vlade in parlamenti zaprli pisarne in politiki hladijo svoje pregrete ideje in okončine, naj se ne bi ukvarjali s težkimi temami. Na primer s tem, kaj pomeni vojaško zavezništvo sredi poletja 2020, v času pandemije covida-19. Vendar smo prav v tem času priča dramatičnim dogodkom, ki jim je skupna dilema, kaj zavezništvo danes dejansko pomeni. Podobno kot Evropska unija se tudi Nato ne more otresti serije kriz, ki najedajo njegove politične in vojaške temelje.