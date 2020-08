Odnos do evropskih sosedov: Najraje imamo Nemce, Madžari pa nam niso simpatični

V Sloveniji izmed vseh sosedov najbolje poznamo Hrvate. A to še ne pomeni, da smo jim tudi najbolj naklonjeni. Dnevnikovo preverjanje javnega mnenja je pokazalo, da so južni sosedi po simpatičnosti šele na tretjem mestu. Zadnji pa niso, ker so daleč za njimi še Madžari. Preverili smo, kakšen je odnos Slovencev tudi do drugih evropskih narodov in kaj določa odnose med narodi na stari celini.