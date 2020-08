Tik pred tem, ko je padla bomba, je bila še pri pouku v bližnjem templju, a so pouk po še enem alarmu za zračni napad prekinili. Detonacijo bombe si je takrat 9-letna deklica zapomnila kot eksplozijo različnih barv, udarni val pa jo je vrgel šest metrov v daljavo. Ko se je zavedela, je bila začuda brez prask. Mimo ruševin je zbežala do bližnjega zaklonišča, kjer je vladala panika, vsi pa so bili prepričani, da je bomba priletela na njihove hiše. V naslednjih dneh je deklica videla grozovite prizore. Ženske so z jedilnimi palčkami nekomu iz soseščine iz hrbta odstranjevale koščke razbitega stekla, ki so se mu zarili v kožo. Nekaj dni pozneje je umrl. Svojo mamo je spremljala v bližnji center nujne pomoči, kjer je videla ljudi s stopljeno in visečo kožo, mnoge tudi brez udov. Sama jim je pomagala na ta način, da jim je z zajemanjem vode iz bližnje reke lajšala žejo. A mnogi so potem, ko so naredili požirek ali dva, umrli. Hadajeva se je zaradi vsega preživetega odločila, da bo svoje življenje posvetila pomoči drugim. Postala je medicinska sestra. Pred tridesetimi leti je kot ena od preživelih začela govoriti o svojih izkušnjah iz tistih usodnih avgustovskih dni. Vse od prvega nastopa pred učenci zdaj vedno znova obuja spomine na najbolj grozovito obdobje svojega življenja. Njeni spomini so dragoceni, saj je hibakušev, ljudi, ki so doživeli jedrske napade na Japonskem, vse manj. Gospa Hada si želi isto kot drugi preživeli: da naslednje generacije ne bi doživele česa podobnega. Jedrsko orožje se ne sme več uporabiti, je poudarila za BBC: »Ljudje si prizadevajo za mir. Četudi živimo v različnih državah, govorimo različne jezike, je želja za mir skupna nam vsem.«