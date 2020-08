Ledena polica Milne leži na obrobju otoka Ellesmere, ki je del kanadskega arktičnega arhipelaga na zveznem ozemlju Nunavut. »Nadpovprečne zračne temperature, vetrovi blizu obale in učinki odprtega morja so recept za odlom ledene plošče,« je v nedeljo na twitterju sporočila kanadska služba za spremljanje stanja ledu (Canadian Ice Service). Gre za površje, primerljivo z velikostjo mest. Ledena plošča se je zmanjšala za 80 kvadratnih kilometrov, Manhattan v New Yorku je recimo velik približno 60 kvadratnih kilometrov. »To so ogromni kosi ledu,« je dejal glaciolog z univerze v Ottawi Luke Copland. »To je bila največja še nedotaknjena ledena plošča v Kanadi, tako rekoč razkrojila se je.«

Arktika se zadnjih 30 let segreva dvakrat hitreje od globalnega povprečja. Arktično ojačanje je hitrejše segrevanje Arktike v primerjavi z ostalo severno poloblo. Sprožena je s tako imenovano povratno zanko, ko naraščajoče temperature talijo arktični morski led, pri čemer za sabo pustijo temno odprto vodo, ki vpije več sončnih sevanj, kar pa še bolj ogreje Arktiko. Arktično ojačanje je dobro dokumentirano, vendar v njegove učinke na ozračje pogosto dvomijo. Letos so bile temperature posebej visoke, kar je privedlo do tega, da je bilo julijskega arktičnega morskega ledu najmanj v zadnjih 40 letih. Rekordna vročina in gozdni požari so požgali in opustošili rusko Sibirijo.

Copland pravi, da so bile letošnje poletne temperature na območju kanadske Arktike pet stopinj Celzija nad 30-letnim povprečjem. To je ogrozilo manjše ledeniške kape, ki se zaradi manjšega obsega v primerjavi z večjimi ledeniki talijo precej hitreje. Ko izginevajo ledeniki, se razgalijo spodnje površine, pri čemer dodatno segrevanje le še pospeši proces talitve. Ko se je sesedel del otoka Ellesmere, smo na severni polobli hkrati izgubili zadnje jezero na ledeni plošči.