Prodajo milijon Amazonovih delnic je v sredo potrdila ameriška Komisija za vrednostne papirje, ustanovitelj Amazona in človek, ki velja za najbogatejšega na svetu, Jeff Bezos pa je v začetku leta že prodal za tri milijarde in pol evrov vrednih delnic iste korporacije. Izkupiček iz prodaje delnic sicer znaša le delček vrednosti, za katero se je letos povečalo celotno premoženje najbogatejšega človeka na svetu. Julija letos mu je namreč uspelo postaviti nov rekord: v samo enem dnevu je svoje bogastvo povečal za dobrih 11 milijard evrov. Bogastvo brez primere tako skupno znaša slabih 160 milijard evrov.

Kljub prodaji milijon delnic si Bezos še vedno lasti več kot 54 milijonov Amazonovih delnic, katerih vrednost je letos zrastla za 73 odstotkov.

Pod drobnogledom Neverjetni dobički Bezosa in drugih korporacij v sorodnih industrijah so pod vprašaj postavili upravičenost tolikšnih zaslužkov. Bezos se je prejšnji mesec skupaj z izvršnimi direktorji podobnih korporacij - Facebook, Apple, Alphabet - že zagovarjal pred ameriškim kongresom, ki je preizpraševal njihovo moč in globalni vpliv, sploh v navezavi na naraščajoče družbene neenakosti, ki so v Združenih državah Amerike globlje kot so bile med veliko depresijo v tridesetih letih prejšnjega stoletja. V svojem nagovoru kongresu se je Bezos zato pričakovano skliceval na svoje skromno otroštvo, ki naj bi vanj vcepilo dobre vrednote. Odraščal je namreč z materjo samohranilko, dokler ga ni pri štirih letih posvojil še oče, ki je bil priseljenec s Kube. »Rodil sem se v veliko bogastvo - ne v denarno bogastvo, ampak bogastvo ljubeče družine, družine, ki je vzpodbujala mojo radovednost in me vzpodbudila k velikim sanjam,« je takrat dejal.

Vreden več kot BDP skupka držav Bezos že od leta 2017 velja za najbogatejšega človeka na svetu, medtem ko je leto dni zatem obveljal tudi za najbogatejšega človeka moderne zgodovine. Povečanje bogastva v enem dnevu za dobrih 11 milijard evrov lahko primerjamo na primer s tem, da bi tridesetkrat pomnožili bogastvo britanske kraljice. Bezos osebno je po omenjenem povišanju vreden več kot največje britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca ter več kot podjetja Exxon Mobil, Nike in McDonald’s, kot je poročal Guardian. S svojim bogastvom bi lahko kupil štiri največje britanske banke (HSBC, Barclays, RBS in Lloyds), pa tudi veleblagovnici Sainsbury’s in Marks & Spencer. Njegovo osebno bogastvo je večje od BDP-ja Madžarske, Ukrajine in Katarja, zelo blizu pa je tudi BDP-ju Grčije in Nove Zelandije, ki sicer na lestvici največjih gospodarstev na svetu zasedata 51. in 52. mesto. Kot poroča Guardian, je Bezos bogatejši tudi od Jamajke, Islandije, Tunizije in Estonije skupaj, v manj kot minuti pa zasluži povprečno letno plačo slehernika.

Dobrodelnost in nižji davki Bezos se sicer, kot njegov predhodnik nekdaj najbogatejši človek na svetu Bill Gates, rad pohvali s svojo dobrodelnostjo. Med pandemijo novega koronavirusa je na primer doniral slabih 85 milijonov evrov organizaciji, ki najbolj prizadetim Američanom pomaga pri dostopu do prehrane. Kljub temu pa so kritiki hitro izpostavili, da donirana vsota predstavlja le majhen delec njegovega premoženja, ki si ga tudi povrne v nekaj dneh. Obenem so donacije neobdavčene, kar premoženju premožnejših ustreza.