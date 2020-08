Narodnosti migrantov niso sporočili, je pa to že drugič v tednu dni, da so dosegli dnevni rekord. 30. julija sta Rokavski preliv prečkala 202 migranta. Med drugim je šlo za državljane Jemna, Eritreje, Iraka in Malija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prečkanje večjega števila migrantov v zadnjem tenu pripisujejo mirnim vodam v Rokavskem prelivu.

Julija je po ocenah PA več kot tisoč nezakonitih migrantov preko Rokavskega preliva prišlo v Veliko Britanijo.

Britanski minister za imigracije Chris Philp naj bi se o tem prihodnji teden pogovarjal na obisku v Franciji. Vlada v Londonu naj bi razmišljala o napotitvi kraljeve mornarice v Rokavski preliv za zajezitev prihoda migrantov.

Migranti in begunci se že leta zbirajo v francoskih pristaniščih ob Rokavskem prelivu v upanju, da bodo lahko prišli do Velike Britanije, pogosto zato, ker tam že živijo njihovi sorodniki ali ker govorijo angleško.