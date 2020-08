Že v četrtek so poročali o 1045 okužbah, s čimer je to število prvič od 7. maja preseglo tisoč. Po tem datumu je namreč število okuženih padalo, od konca julija pa znova narašča. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so sicer beležili po več kot 6000 okužb dnevno.

Nemški zvezni minister za zdravstvo Jens Spahn pri trenutnih številkah še ne vidi prekoračitve kritičnih vrednosti. »Trenutno smo vsekakor še v stanju, v katerem lahko zdravstveni sistem in javne zdravstvene službe normalno shajajo,« je v četrtek dejal za televizijo ZDF.

Od začetka epidemije so v državi potrdili skupno 214.214 okužb. Zaradi covida-19 je umrlo 9183 ljudi, podatke zdravstvenih oblasti povzema nemška tiskovna agencija dpa.