»Po večjih medletnih padcih vrednosti trgovanja s tujino v letošnjem aprilu in maju se je učinek epidemije na izvoz in uvoz v juniju zmanjšal,« so v današnji objavi pojasnili v Statističnem uradu RS.

V blagovni menjavi s tujino je bil tudi junija, kot v vseh dosedanjih mesecih tega leta, ustvarjen presežek, tokrat v vrednosti 120 milijonov evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 104,7-odstotna.

Junija so bili v obeh tokovih blagovne menjave vrednostno najpomembnejši proizvodi iz skupin medicinski in farmacevtski proizvodi ter cestna vozila. Na medletni padec vrednosti izvoza in uvoza je najbolj vplivala nižja vrednost trgovanja s proizvodi iz skupine nafta in naftni derivati. Vrednost izvoza te skupine proizvodov je bila nižja za več kot polovico, vrednost uvoza pa za več kot tretjino.

V države članice EU je Slovenija junija izvozila za 1,76 milijarde evrov, kar na letni ravni predstavlja 11,4-odstoten upad, od tam pa uvozila za 1,70 milijarde evrov, kar je 11 odstotkov manj kot v enakem mesecu lani.

K nižji vrednosti trgovanja s to skupino držav je največ prispeval upad trgovanja z Italijo in Avstrijo, na strani izvoza tudi s Hrvaško, so ugotovili statistiki.

Izvoz v države, ki niso članice EU, je junija znašal 920,3 milijona evrov in se je v letni primerjavi povečal za 13,5 odstotka, uvoz iz teh držav pa je znašal 859,7 milijona evrov ali 9,3 odstotka več kot v juniju 2019.

Najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije iz te skupine držav je bila Švica in prav rast vrednosti trgovanja s to državo, ki je bila skoraj 60-odstotna, je največ prispevala k rasti vrednosti trgovanja z državami nečlanicami EU. Višja kot junija lani sta bila tudi izvoz v Rusijo in uvoz s Kitajske.

V prvem polletju je presežek v blagovni menjavi s tujino znašal 829,1 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 105,5-odstotna.

Potem ko smo v prvem četrtletju letos še beležili rast vrednosti blagovne menjave s tujino, je drugo četrtletje, predvsem april in maj, močno zaznamovala epidemija covida-19, so navedli na statističnem uradu.

V prvem četrtletju je bila v letni primerjavi rast vrednosti izvoza 6,6-odstotna, uvoza pa 3,2-odstotna. V drugem četrtletju se je na letni ravni vrednost izvoza znižala za 17,3 odstotka, vrednost uvoza pa za 22,8 odstotka.