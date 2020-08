Vsako leto se praznovanju pridružujejo nova mesta in nove države. Mednarodni dan piva, ki ga praznujemo od leta 2007, spodbuja tudi pivovarje, da obiščejo, preizkusijo in se poklonijo pivu svojih konkurentov. Običaj v svetu je, da se na ta dan obdari prijatelja s steklenico ali pločevinko piva.

Združenje slovenskih pivovarn je k obeleženju praznovanja spodbudilo vse svoje člane, od Pivovarne Laško Union do malih pivovarn, Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, slovenske hmeljarje, Steklarno Hrastnik, pa tudi nečlane, zainteresirane lastnike pivnic ter drugih gostinskih lokalov, ki točijo pivo.

Temeljno sporočilo mednarodnega dneva piva je, da je pivo eden najlepših darov narave, ki pa ga moramo uživati odgovorno.

Praznik piva že v preteklih letih v Sloveniji ni ostal neopažen, a so ga s pomočjo krovne organizacije Združenja slovenskih pivovarn lani prvič načrtno in organizirano praznovali s promocijo v ljubljanskem mestnem središču. V Žalcu in Ljubljani so lani uspešno pripravili tudi največje evropsko srečanje pivovarjev, 36. EBC kongres, na katerem se je predstavilo 17 članov združenja.

Mednarodni dan piva daje priznanje in spoštovanje vsem ustvarjalcem piva in tistim, ki ga strežejo. Povezuje ljudi vsega sveta in je namenjen druženju ter praznovanju različnosti - kultur, jezikov, pa tudi vrst piva.

Pivo ostaja najbolj priljubljena in razširjena nizkoalkoholna pijača na svetu, stara več tisoč let, saj so jo poznali že stari Egipčani. V Sloveniji imamo prve pisne dokaze o varjenju piva v dokumentih Noticia Bonorum de Lonca iz leta 1160.