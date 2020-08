Moški s pištolo je v poslovalnico banke Bred vstopil v četrtek nekaj pred 17. uro. Do 21. ure je postopoma izpustil tri talce, enemu pa je uspelo pobegniti.

34-letni napadalec naj bi sicer že imel zgodovino psihičnih težav, prav tako pa kriminalnih dejanj. Obravnavali naj bi ga tudi že zaradi ugrabitve in prekrškov zaradi nedovoljenega posedovanja orožja, še navaja AFP.

Bil naj bi tudi radikaliziran. Ob prihodu v banko je sporočil, da ima v torbi eksploziv. Zatem pa je medijem posredoval dve zahtevi - "osvoboditev vseh palestinskih otrok, ki so po krivici zaprti v Izraelu", in da bi imeli Palestinci, mlajši od 40 let, dostop do ploščadi pred mošejo Al Aksa v Jeruzalemu.

Na kraj so takoj prihiteli pripadniki specialne enote francoske policije. Banka je sicer v bližini policijske postaje.