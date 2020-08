Milwaukee si je po zmagi nad Miamijem zagotovil prvo mesto v vzhodni konferenci z razmerjem zmag in porazov 55-14. Osrednja osebnost je bil čudežni Grk Giannis Antetokounmpo, po zaslugi njegovih 33 točk in 12 skokov je Milwaukee nadoknadil kar 23 točk zaostanka in na koncu dokaj prepričljivo zmagal, enak točkovni izkupiček pa je imel tudi Khris Middleton.

Dragić je tekmo izpustil zaradi poškodbe gležnja, manjkal pa je tudi Jimmy Butler, ki ima težave s stopalom. Pri Miamiju je bil najbolj učinkovit Duncan Robinson, ki je dosegel 21 točk.

Slovenski košarkarski virtuoz Dončić po simultanki na prejšnji tekmi proti Sacramentu, ko je dosegel 34 točk, 20 skokov in 12 podaj, na obračunu proti zasedbi iz mesta angelov ni bil tako razpoložen. Na današnjem obračunu je dosegel 29 točk, šest podaj in tri skoke, najbolj učinkovit mož teksaške ekipe pa je bil Kristaps Porzingis s 30 točkami, devetimi skoki in 6 asistencami.

V kalifornijski ekipi sta blestela prva zvezdnika: Kawhi Leonard je zbral 29 točk, Paul George 24 točk, sedem skokov in šest podaj, izkazal pa se je tudi Ivica Zubac z 21 točkami in 15 skoki.

Na sporedu so bile še štiri tekme: Sacramento je premagal New Orleans s 140:125, Phoenix je bil boljši od Indiane s 114:99, Portland od Denverja s 125:115, Houston pa se je premagal jezernike iz Los Angelesa s 113:97.