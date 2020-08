V kolesarskem parku v naselju Dolenji Lazi v občini Ribnica se je nekaj po osmi uri včeraj zvečer pripetila nesreča. »Šest mladoletnikov se je nahajalo na leseni konstrukciji, skakalnici, namenjeni vožnji s kolesi. Del konstrukcije se je odlomil, zaradi česar je vseh šest padlo z višine približno sedem metrov,« so sporočili iz PU Ljubljana.

Gasilci so na kraju nesreče poškodovanim nudili prvo pomoč, je za STA pojasnil vodja intervencije Nejc Mohar. Po podatkih policije so štirje huje poškodovani, dva pa lažje, življenje nobenega od njih pa ni ogroženo, vse so odpeljali v ljubljanski klinični center. Ena oseba ima odprti zlom, druga je dobila udarec v kolk, pri treh so sumili na poškodbo hrbtenice.

»Po oskrbi na urgentnem kirurškem bloku je bilo pet mladoletnih oseb sprejetih na travmatološki oddelek, ena pa na pediatrično kliniko,« so prek twitterja sporočili v UKC Ljubljana.

