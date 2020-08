Zaradi eksplozij so zaslišali več kot 18 uslužbencev pristanišča, od katerih so jih pridržali 16, medtem ko se preiskava nadaljuje, je sporočil vojaški tožilec Fadi Akiki.

Sporočil je še, da so med pridržanimi uslužbenci pristanišča in carine, kot tudi vdrževalni delavci in njihovi menedžerji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Neimenovani uradni viri so AFP pred tem potrdili, da so zamrznili premoženje sedmim predstavnikom pristanišča in carine, tudi Badriju Daherju, generalnemu direktorju libanonske carine.

Oblasti so uvedle preiskavo, potem ko naj bi uničujoče eksplozije domnevno povzročilo nepravilno skladiščenje 2750 ton amonijevega nitrata v pristanišču.

Libanonski zunanji minister Charbel Wehbe je danes dejal, da je vlada ustanovila poseben "preiskovalni odbor", ki mora v štirih dneh ugotoviti odgovornost za smrtonosno eksplozijo in dodal, da bo sledila sodna odločitev. Po zadnjih podatkih je bilo ranjenih okoli 5000 ljudi.