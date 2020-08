V naši redakciji smo tej novici namenili res dolg sestanek. In sklenili, da vam lokacije lokala ne bomo zaupali. Med člani redakcije rubrike N. N. je namreč tudi nekaj Gorenjcev, ki že pakirajo kufre in so, zdaj ko to berete, na poti v Istro ter si res ne želijo dolgega čakanja v kolonah skupaj z rojaki pred to plažo in tem lokalom. In drugič – ko bodo trume slovenskih turistov navalile na pivo za dober evro, ga bodo gotovo podražili. Torej, kar sami najdite pot do dolge, lepe in poceni uvale v Istri.