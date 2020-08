Mitja Gaspari: Razvojni sklad EU: začasna ali nova rešitev?

Julijski dogovor o novem večletnem evropskem proračunu in razvojnem skladu pomeni zelo jasen odmik od evropskih fiskalnih pravil, ki zahtevajo uravnoteženost evropskega proračuna in proračunov držav članic. Njihovi proračunski odhodki, tekoči in investicijski, praviloma ne smejo presegati skupnih prihodkov, popravljenih za ciklične vplive na gospodarsko rast in proračunski saldo. Srednjeročno pa morajo tudi zagotoviti, da se delež javnega dolga v BDP giblje v mejah, določenih s fiskalnim pravilom. Če so meje presežene, se mora zagotoviti proračunski presežek, ki omogoča znižanje stopnje zadolženosti javnega sektorja do predpisane ravni. Takšna je bila praksa do začetka koronakrize, ko so se pravila začasno zamrznila. Države članice lahko sedaj presegajo predpisane ravni proračunskih primanjkljajev in se za njihovo financiranje dodatno zadolžujejo na finančnem trgu.