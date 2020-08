Evropski cekini varni zaradi pandemije

Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer in direktor družbe Inkaing Matjaž Jerala sta včeraj podpisala pogodbo v vrednosti 2,9 milijona evrov za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju občine Dobrova - Polhov Gradec. Ti ukrepi so del okoli 50 milijonov evrov vrednega projekta za izboljšanje poplavne varnosti na območju jugozahodne Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.