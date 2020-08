Lahko bi rekli, da je novi koronavirus poskrbel, da so največja ameriška tehnološka podjetja dosegla izjemne poslovne rezultate v drugem četrtletju, čeprav se je ameriška ekonomija skrčila za 9,5 odstotka. Spletni trgovec Amazon je tako dosegel več kot 40-odstotno rast prihodkov od prodaje glede na enako obdobje lani in podvojil dobiček glede na lansko drugo četrtletje. Apple je kljub zaprtju svojih trgovin dosegel rast prihodkov za 11 odstotkov in napovedal cepitev delnic, ki je že njihova peta. S tem omogoča, da mali vlagatelji lažje investirajo v delnice tega tehnološkega giganta. Facebook je prav tako dosegel rast prihodkov za 11 odstotkov, kljub temu da se je znašel na udaru zaradi zatiranja svobode govora. Nekaj največjih podjetij je tako že napovedalo začasno odpoved oglaševanja. Alphabet (Google) je prav tako posloval nad pričakovanji analitikov, so pa bili prihodki nekoliko nižji glede na enako obdobje lani. Razlog upada je skrčenje oglaševanja v času karantenskih ukrepov.

Tudi najbolj žlahtni kovini, zlatu, novi koronavirus dobro dene. Cena te plemenite kovine se je prvič v zgodovini dvignila nad 2000 ameriških dolarjev. Med razlogi za večje povpraševanje so upad vrednosti ameriškega dolarja, nizke obrestne mere, geopolitične napetosti med ZDA in Kitajsko ter prihajajoče volitve v ZDA in potrebe po diverzifikaciji naložb po portfeljih.

Še naprej pa ostaja glavna tema novi koronavirus in z njim povezan strah potencialnega drugega vala epidemije, na drugi strani pa se krepi optimizem glede cepiva, saj prihajajo v javnost prvi preliminarni podatki o učinkih in trg se na vse te objave odziva zelo pozitivno.